Dancing Dimi op één been naar 3e ronde op WK darts

Dimitri Van den Bergh heeft in drie sets korte metten gemaakt met de 66-jarige veteraan Paul Lim in de tweede ronde van het WK darts.

'Dancing Dimi' droeg dan wel een brace tijdens de wedstrijd, dat weerhield hem er niet van om op de tonen van Happy van Pharrell Williams dansend ten tonele te verschijnen.

Dat Van den Bergh in de toekomst geopereerd moest worden aan zijn been, liet hij ook tijdens de wedstrijd niet merken want in de eerste set gunde hij de Indonesiër Lim geen leg en won de eerste set met 3-0.

In set twee kon Lim één game winnen maar Van den Berg liet dat niet aan zijn hart komen. Vooral de manier waarop hij de derde leg binnenhaalde is indrukwekkend, met een finish van 121 waarbij hij het laatste pijltje in de roos gooide.

How good is this lad?



Dimitri Van den Bergh is averaging 115 here as he takes out 121 for a 2-1 lead and a break of throw in the second set.



Stunning stuff 👏 pic.twitter.com/O1aXG0fQKL — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2020

In set 3 liet Van den Bergh zijn gemiddelde een beetje zakken maar uiteindelijk won hij ook die set met 3-1. Met een totaal gemiddelde van 105,6 maakte onze landgenoot indruk op het WK. IN de volgende ronde zal hij het opnemen tegen de Nederlander Wattimena of de Welshman Kenny.