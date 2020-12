Vanaf morgen staat de derde ronde van het WK Darts op het programma: tegen wie spelen de Belgen en de grote favorieten?

Morgen is het weer zo ver. Dan staat de derde ronde van het WK Darts op het programma. Met Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh doen nog twee Belgen mee aan het prestigieuze toernooi.

Zowel Kim Huybrechts als Dimitri Van den Bergh komen morgen meteen in actie in de derde ronde. De tweede wedstrijd van de middagsessie gaat tussen Kim Huybrechts en Ryan Searle, de Brit die in de tweede ronde de Nederlander Jeffrey de Zwaan kon uitschakelen.

Meteen na de wedstrijd van Huybrechts komt er dus opnieuw een Belg in actie, want Dimitri Van den Bergh, de nummer 9 van de wereld, speelt dan tegen de Nederlander Jermaine Wattimena, zijn trainingspartner en goede vriend.

Ook Michael van Gerwen en Peter Wright, twee favorieten voor de eindzege, komen morgen in actie. In de avondsessie is de voorlaatste wedstrijd tussen Mighty Mike en Ricky Evans, terwijl Peter Wright, de wereldkampioen van de vorige editie, de dag zal afsluiten tegen de Duitser Gabriel Clemens.

Andere favorieten om de komende dagen in de gaten te houden, zijn Gary Anderson en Gerwyn Price. Anderson is de voorbije jaren weggezakt naar de dertiende plaats op de wereldranglijst, maar het blijft iemand waar men rekening mee moet houden. Hij speelt maandag tegen Suljovic, terwijl Price, één van de topfavorieten naast van Gerwen en Wright, het maandag mag opnemen tegen Dolan.