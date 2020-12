Play-offs komen dichterbij in NFL: LA Rams en Tennessee Titans liggen het meest op koers voor resterende tickets

Het is nog even tot de Super Bowl in februari, maar de NFL nadert toch het einde van een eerste fase. In de reguliere competitie is er nog slechts één speeldag te gaan. Zeven tickets voor de play-offs zijn al uitgedeeld, de rest moet nog verdeeld worden.

Dit seizoen plaatsen in elke Conference zeven ploegen zich voor de play-offs. Van nummer 2 tot en met nummer 7 spelen dus tegen mekaar in de eerste ronde van het postseason. Enkel het topreekshoofd krijgt een bye. Met nog één speeldag te gaan staan de Tennessee Titans en de LA Rams er het beste voor om zeker één van die resterende tickets te pakken.

In de AFC zijn Kansas City, Pittsburgh en Buffalo al geplaatst. Tennessee staat vierde in die rangschikking. Het heeft net als Miami, Baltimore en Cleveland 10 wedstrijden gewonnen en 5 verloren. Tennessee heeft het voordeel dat het aan de kop staat in een divisie, namelijk in de AFC South. Dit zijn alleszins de ploegen uit de AFC die virtueel een plek in de play-offs in handen hebben.

WASHINGTON LEIDT DIVISIE MAAR BETER RAPPORT VOOR RAMS

In de NFC hebben Green Bay, New Orleans, Seattle en Tampa Bay zich reeds gekwalificeerd. Washington lijkt op weg om het vierde reekshoofd te worden, maar dan vooral omdat het aan de leiding staat in de NFC East. Washington heeft nochtans een pover bilan (6-9), het is dus nog bibberen. Dan kunnen de Rams uit de NFC West een beter rapport voorleggen (9-6). Komende zondag staan de beslissende duels op het programma.