Middagsessie WK Darts: een nine-darter, een sterke Zuid-Afrikaan en opnieuw een favoriet die is uitgeschakeld

Deze middag werden drie wedstrijden afgewerkt in de derde ronde van het WK Darts. Zo werd James Wade, de nummer 7 van de wereld en één van de outsiders voor de wereldtitel, ondanks een nine-darter uitgeschakeld. Devon Petersen en Daryl Gurney maakten dan weer indruk.

De eerste wedstrijd van de middag zorgde meteen voor heel wat spektakel. James Wade was de grote favoriet en kwam ook snel 2-0 voor in sets, maar tegenstander Stephen Bunting ging er nog op en erover. Het werd uiteindelijk 2-4 voor Bunting. Toch zal Wade niet snel vergeten worden, want hij is de eerste in vijf jaar tijd die er op het WK in slaagt om een nine-darter te gooien. Bunting mag zo tegen Searle, de man die Kim Huybrechts kon uitschakelen in de derde ronde.

De tweede wedstrijd ging tussen Daryl Gurney, de nummer 11 van de wereld, en Chris Dobey. Gurney gooide sterk en lijkt een darter te zijn om mee rekening te houden de komende dagen. Hij haalde het met 4-1. Gurney neemt het in de vierde ronde op tegen Van Der Voort. De Nederlander schakelde in de vorige ronde Aspinall uit.

Tenslotte stonden ook Lowe en Petersen tegenover elkaar. De Zuid-Afrikaan Petersen liet mooie dingen zien en gaf Lowe zelfs geen set: 0-4. In de volgende ronde staat Petersen voor een mooie wedstrijd, want hij neemt het op tegen Gary Anderson.