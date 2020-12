'Dancing Dimi' danst niet meer op het WK: sterke Brit houdt hem uit de kwartfinales

Het vizier van Dimitri Van den Bergh, 'Dancing Dimi', stond net niet goed genoeg afgesteld op het WK darts. Of beter gezegd: dat van zijn tegenstander stond beter afgesteld, want Dave Chisnall speelde enorm sterk en plaatste zich voor de kwartfinales.

Van den Bergh had nog geen set verloren op het WK en mocht dus zeker ook hopen op die kwartfinale tegen Van Gerwen. Chisnall startte echter als een raket en pakte met overtuiging de eerste twee sets. Van den Bergh kreeg wel kansen in set drie: onze landgenoot had een setdart op de bullseye, maar miste.

WEER SPANNING BIJ 3-2

Chisnall maakte het wel af: 3-0 dus en Van den Bergh met de rug tegen de muur. Na een uitstekende start in set vier duwde Van den Bergh door en zo werd het zowaar weer spannend. 'Dancing Dimi' naderde tot 3-2. Er lagen nadien ook mogelijkheden om gelijk te maken, maar in enkele legs waren er te veel missers.

Bij zijn eerste matchdart pakte Chisnall uit met een 102 check-out: 4-2 voor de Brit, Van den Bergh lag eruit. Nochtans zijn de stats van de Belg in deze wedstrijd verre van slecht. Die van Chisnall waren enkel nog een tikkeltje beter.