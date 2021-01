Gerwyn Price en Gary Anderson strijden zondagavond voor wereldtitel darts

Geen Michael van Gerwen, geen Belgen, wel Gerwyn Price en Gary Anderson zullen zondagavond tegen elkaar strijden voor de wereldtitel darts en de bijhorende cheque van 500.000 pond.

Gerwyn Price staat derde op de wereldranglijst en staat voor de eerste keer op een finale in het WK. In de halve finale versloeg hij Stephen Bunting met 6-4 nadat hij eerst 1-3 achter stond. De Welshman was enkele jaren geleden nog actief in het rugby en dat is te zien aan zijn brede torso. De laatste jaren heeft hij zich echter volledig op het darts toegelegd.

Als Price erin slaagt om de finale te winnen, wordt dat niet alleen zijn eerste WK uit zijn carrière. Hij stoot dan ook Michael Van Gerwen van de troon als nummer 1 van de wereld. Price is alleszins favoriet en dat bewijzen enkele statistieken. In zijn halve finale realiseerde hij 8 check-outs van boven de 100 punten, een gedeeld all-time record op het WK. Bovendien smeet hij maar liefst 15 keer 180.

Maar zijn tegenstander Gary Anderson is niet de eerste de beste. Anderson heeft al 2 wereldtitels op zijn naam staan en haalde in zijn halve finale tegen Chisnall 13 keer 180. Hij won die halve finale met 6-3 en had ook een gemiddelde boven de 100.

De finale gaat om 20u30 van start. De eerste die 7 sets kan winnen, is de nieuwe wereldkampioen darts.