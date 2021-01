Chicago plaatst zich voor play-offs ondanks nederlaag tegen Green Bay, Indianapolis neemt plek Miami nog in

In de NFL zijn alle tickets voor de play-offs verdeeld. Vooral in Chicago halen ze opgelucht adem. Dat verloor in eigen huis van rivaal Green Bay, maar schaart zich nog net bij de teams die zich mogen opmaken voor de play-offs. De grote winnaar op de slotspeeldag was Indianapolis.

Chicago-Green Bay op de slotspeeldag: de kalendermaker had het goed bekeken. Er heerst al lang een rivaliteit tussen beide teams, maar vooral: Chicago moest winnen om zich te verzekeren van deelname aan de play-offs. Green Bay toonde zich echter met 16-35 ruim de betere. Toch mag Chicago mee naar de play-offs, omdat concurrent Arizona met 18-7 verloor van de LA Rams. MIAMI BLIJFT ACHTER MET KATER Tot daar de spanning in de NFC. In de AFC valt één ploeg die het weekend begon bij de beste zeven in de Conference alsnog uit de boot: de Miami Dolphins. Die kregen een pak slaag van Buffalo (56-26). Indianapolis, dat Jacksonville versloeg met 28-14, mag zo mee naar de play-offs als zevende reekshoofd. Kansas City en Green Bay zijn het eerste reekshoofd in respectievelijk de AFC en de NFC. Die twee teams zijn dus vrij in het Wild Card Weekend, het eerste weekend van de play-offs. De rest komt wel in actie. Dat zorgt komend weekend voor volgende duels: AFC Buffalo (2) - Indianapolis (7)

Pittsburgh (3) - Cleveland (6)

Tennessee (4) - Baltimore (5) NFC New Orleans (2) - Chicago (7)

Seattle (3) - LA Rams (6)

Washington (4) - Tampa Bay (5)