Dimitri Van den Bergh zakt een plaats op wereldranking, Gerwyn Price is de nieuwe nummer één

De PDC heeft de nieuwe wereldranking bekendgemaakt na het WK van de voorbije dagen. Dimitri Van den Bergh haalde daarin de kwartfinale, maar hij zakt wel een plaats en staat zo nog net in de top 10.

Pech voor Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot haalde de kwartfinale op het WK Darts, maar verloor daar van Chisnall. Ondanks de goede prestaties zakt Van den Bergh een plaats in de wereldranking naar de tiende plaats.

Er is ook een nieuwe nummer, want Gerwyn Price gaat over Michael van Gerwen naar de leiding. De Nederlander staat nu tweede en Peter Wright, de kampioen van vorig jaar, staat derde. Gary Anderson komt dankzij zijn finale de top 10 binnen en staat nu op de achtste plaats.