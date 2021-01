Masters snooker van start gegaan zonder nummer 1 van de wereld die thuis zit met corona

Zondag is het Masters snookertoernooi van start gegaan zonder topfavoriet en nummer 1 van de wereld Judd Trump. Hij testte samen met Jack Lisowski positief op het coronavirus en werden vervangen door Joe Perry en Gary Wilson.

In Groot-Brittannië is er een mutatie van het coronavirus opgedoken en wordt de gezondheidszorg zwaar op de proef gesteld. Dagelijks testensteeds meer mensen positief op COVID-19. Alle snookerspelers worden twee dagen voor een toernooi getest om dan in een bubbelomgeving te verblijven in een hotel.

Hoewel de Masters geen rankingtoernooi is, wordt het wel als een prestigieus toernooi beschouwd. Slechts 16 spelers mogen, op uitnodiging, deelnemen. Samen met het WK en het UK Championship vormen ze de Triple Crown in het snooker. Het WK werd gewonnen door O'Sullivan, het UK Championship door Neil Robertson. Beide spelers komen nog aan bod later, net als titelverdediger Stuart Bingham.