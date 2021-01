NFL: LA Rams, Cleveland en Baltimore grijpen hun kans buitenshuis in Wild Card Weekend

In de NFL zijn ze begonnen aan de play-offs met het Wild Card Weekend. De thuisploegen, de hoogst geplaatste reekshoofden dus, hadden het zeker niet onder de markt. Onder meer de LA Rams, Cleveland en Baltimore gingen winnen buitenshuis.

Seattle - LA Rams, Pittsburgh - Cleveland en Tennessee - Baltimore: het waren drie wedstrijden waar vooraf van verwacht werd dat ze wel eens spannend konden zijn. En inderdaad, de uitploegen bleken meer dan kans te maken. In de NFC bijvoorbeeld loodste Goff de LA Rams naar 20-30 winst in Seattle. Tampa Bay won ook uit bij Washington, maar dat was minder onverwacht gezien de negatieve balans winst-verlies bij de hoofdstedelingen.

Ook in de AFC ging het derde reekshoofd eruit. Pitssburgh ging met 37-48 onderuit tegen Cleveland, dat na al die jaren afwezigheid een terugkeer langs de grote poort maakte in de play-offs. De Tennessee Titans moesten met 13-20 de duimen leggen voor de Baltimor Ravens.

Uitslagen:

AFC

Buffalo (2) - Indianapolis (7) 27-24

Pittsburgh (3) - Cleveland (6) 37-48

Tennessee (4) - Baltimore (5) 13-20

NFC

New Orleans (2) - Chicago (7) 21-9

Seattle (3) - LA Rams (6) 20-30

Washington (4) - Tampa Bay (5) 23-31

Ook het schema voor de volgende ronde is zo bekend.

Divisional round:

AFC

Kansas City (1) - Cleveland (6)

Buffalo (2) - Baltimore (5)

NFC

Green Bay (1) - LA Rams (6)

New Orleans (2) - Tampa Bay (5)