Spannend drieluik start komend weekend in de UFC

Vanaf komende zaterdag is het zo ver. Dan hebben de fans van de UFC iets om naar uit te kijken, want er staat een week vol spektakel op het programma. Het eerste main event van de week is meteen een klepper tussen Holloway en Kattar.

Het drieluik wordt zaterdag dus afgetrapt met een kraker in de featherweight. Max Holloway zal het daarin opnemen tegen Calvin Kattar. Beide heren hebben de voorbije jaren al indruk gemaakt, want Holloway zit aan 21 overwinningen en 6 nederlagen, terwijl Kattar 22 overwinningen en 4 nederlagen heeft. Woensdag staat er in de welterweight een duel tussen Chiesa (17 overwinningen, 4 nederlagen) en Magny (24 overwinningen en 8 nederlagen) op het programma, maar het orgelpunt van de week is voor zaterdag 23 januari. Dan maakt Conor McGregor zijn comeback. De Ier en misschien wel meest bekende MMA-vechter zal het opnemen tegen Dustin Poirier. In het verleden speelden ze al eens tegen elkaar en toen trok McGregor aan het langste eind. Zal hij zijn kunststukje herhalen? Antwoord volgende week.