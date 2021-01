Ex-topzwemmer aangeklaagd na bestorming Capitool

Vorige week werd het Capitool bestormd door een groep Amerikanen en daar was ook een ex-topzwemmer bij. Klete Keller was namelijk van de partij en hij wordt nu ook aangeklaagd. Tijdens de bestorming droeg hij een jasje van het Amerikaanse olympische team.

Vorige week besloten enkele aanhangers van Trump om het Capitool te bestormen. Eén van die mensen was Klete Keller. De ex-topzwemmer werd volgens Sporza herkend door zijn jasje van het Amerikaanse olympische team.

Keller is een belangrijk persoon geweest in de geschiedenis van de zwemsport. Zo was hij erbij op de Olympische Spelen van 2000, 2004 en 2008 en hij was goed voor twee gouden medailles, twee bronzen medailles en een zilveren medaille.