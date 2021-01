Vier kanshebbers op SuperBowl-deelname in NFL bekend: Green Bay en Kansas City lossen de verwachtingen in

De SuperBowl komt stilaan in zicht. Nog vier ploegen blijven er over in de play-offs van de NFL. Daarbij ook Green Bay en Kansas City, de eerste reekshoofden in respectievelijk de NFC en AFC. New Orleans sneuvelde wel op eigen terrein: Tom Brady deed de Saints de das om.

De Green Bay Packers zetten en de Buffalo Bills zetten in de Divisional Round de meest klinkende overwinningen neer. Green Bay stuurde de LA Rams met 32-18 huiswaarts. Buffalo was defensief dan weer ijzersterk en gunde Baltimore zelfs geen enkele touchdown. Buffalo haalde het met 17-3. Ook Kansas City leek op weg naar een gemakkelijke zege. Cleveland naderde nog tot 22-17, maar dat was enkel voor de statistieken. Al was het wel zuur voor de bezoekers dat ze eerder in de wedstrijd een touchdown door de neus geboord zagen door een verkeerde beslissing van de officials. New Orleans - Tampa Bay was het duel tussen quarterbacks Drew Brees en Tom Brady. Die laatste bewees nog altijd top te zijn. Divisonal Round: AFC Kansas City (1) - Cleveland (6) 22-17

Buffalo (2) - Baltimore (5) 17-3 NFC Green Bay (1) - LA Rams (6) 32-18

New Orleans (2) - Tampa Bay (5) 20-30 De twee affiches voor de volgende ronde zijn na deze uitslagen ook bekend. De winnaars van die wedstrijden spelen tegen mekaar in de SuperBowl. Championship Games: AFC Kansas City (1) - Buffalo (2) NFC Green Bay (1) - Tampa Bay (5)