Broer en zus Desmet klaar om medailles te pakken op EK

Na bijna een jaar zonder internationale wedstrijden moeten Stijn en Hanne Desmet in het Poolse Gdansk op zoek naar EK-medailles.

Stijn en Hanne Desmet behoren al jaren tot de wereldtop van het shorttracken. Na een weekje quarantaine op hotel moeten ze medailles pakken op het EK in Polen.

Het verhaal begon, hoe kan het tegenwoordig ook anders, met een quarantaine. “We zijn zaterdag toegekomen in Gdansk en sindsdien zitten we eigenlijk opgesloten in onze hotelkamer”, zegt Hanne aan Het Nieuwsblad. “Leuk is dit niet. De maatregelen zijn streng. We moeten zelfs eten op onze kamer. Dat wordt dan in een bakje geleverd aan de deur, echt lekker is het niet.”

De twee moesten de eerste dagen een kamer delen. “De eerste dagen lag ik met mijn broer op dezelfde kamer, maar dat was wel heel erg krap. Nu hebben we elk onze eigen kamer, maar we zitten wel vaak bij elkaar. ”

Enkele uren per dag mochten ze op de ijspiste en in de fitness. “Het is jammer dat we niks van Gdansk kunnen zien. Enkel een wandelingetje in de sneeuw op het domein van het hotel is toegelaten”, vult Stijn aan.