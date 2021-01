Maand maart belooft voor heel wat spektakel te zorgen in de UFC: vijf titelgevechten op het programma

Het voorbije weekend konden we opnieuw genieten van Conor McGregor, maar er staan binnenkort al opnieuw enkele krakers op het programma in de UFC. Zo krijgen we in de maand maart maar liefst vijf titelgevechten te zien.

6 maart wordt een indrukwekkende dag in de UFC, want dan zal er in drie verschillende categorieën een titelgevecht plaatsvinden. In de light heavyweight speelt Blachowicz tegen de ongeslagen kampioen Adesanya, in de bantamweight zal kampioen Yan het opnemen tegen Sterling en bij de featherweight bij de vrouwen vecht de ongenaakbare Amanda Nunes tegen Anderson.

Het mooiste titelgevecht is misschien wel voor 27 maart, want dan krijgt Francis Ngannou een nieuwe kans om de wereldtitel binnen te halen in de heavyweight. Dan zal hij wel voorbije Stipe Miocic moeten, de huidige kampioen.

Daarnaast komt op 27 maart ook nog Volkanovski in actie. Hij is de kampioen in de featherweight en zijn uitdager is Ortega, die in zijn carrière enkel nog maar heeft verloren van Holloway. Ook Volkanovski verloor in zijn carrière nog maar één wedstrijd, dus het belooft een zeer spannende strijd te worden.