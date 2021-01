PDC Darts kiest speler van het jaar: niet Michael van Gerwen, maar wel wereldkampioen krijgt deze prijs

2020 werd een uitstekend jaar voor Gerwyn Price op sportief vlak. De Welshman pakte heel wat overwinningen met als mooiste zege ongetwijfeld de wereldtitel en daarnaast werd hij ook de nieuwe nummer één van de wereld.

Het is dan ook logisch dat PDC Darts Price heeft verkozen tot speler van het jaar. Vanaf vrijdag is hij opnieuw te bewonderen, want dan staan de Masters op het programma. Ook Dimitri Van den Bergh zal aan de Masters deelnemen en het is te zien op VTM 4.

𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬 @SelcoBW 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿... 𝗚𝗲𝗿𝘄𝘆𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲



The World Champion, the new world number one... there was only one place this award could go!



A truly memorable year for Gerwyn Price as he clinches the Player of the Year award 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/JtakN5BJNM