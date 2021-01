WHO is duidelijk en wil niet dat atleten voor de Olympische Spelen vroeger gevaccineerd worden tegen het coronavirus

In de zomer van 2021 staan normaal gezien de Olympische Spelen op het programma. De kans dat de atleten voor de Spelen al gevaccineerd zullen zijn, is echter klein. De WHO wil dat eerst andere groepen, zoals de grootste risicogroepen, gevaccineerd worden.

Geen Olympische Spelen de voorbije zomer, maar de organisatie hoopt uiteraard volop dat de Spelen komende zomer wel kunnen doorgaan. De atleten zullen dan meer dan waarschijnlijk in quarantaine moeten, want het ziet er niet naar uit dat ze gevaccineerd zullen worden. Bij Het Laatste Nieuws staat namelijk te lezen dat wereldgezondheidsorganisatie WHO niet wil dat de olympische atleten voorrang krijgen bij de vaccinaties. De WHO vindt het logisch dat de vaccins eerst naar mensen gaan die risico lopen door hun werk en naar mensen die kwetsbaar zijn.