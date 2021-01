Er staat een weekend Darts voor de deur! Dimitri Van den Bergh komt vanavond meteen in actie

Vanaf vanavond is het opnieuw zo ver. Dan is er met de Masters opnieuw Darts te volgen. Vanavond staat de eerste ronde op het programma en daarin komt onder meer Dimitri Van den Bergh in actie.

Dit weekend worden de Masters in het Darts afgewerkt. De beste 24 spelers ter wereld komen zo in actie. Vanavond staat de eerste ronde op het programma met alle spelers onder de top 8. De beste 8 ter wereld komen pas vanaf morgen in de tweede ronde in actie.

Het betekent dat we vanavond wel Dimitri van den Bergh al in actie kunnen zien. Hij zal het opnemen tegen Chris Dobey. Als onze landgenoot wint, neemt hij het morgen in de tweede ronde op tegen James Wade.

Op het WK Darts werd er met sets gewerkt, maar het is op de Masters niet het geval. Daar werken ze met legs. In de eerste ronde is het "best of 11 legs", terwijl het in de tweede ronde en de kwartfinales "best of 19 legs" is. In de halve finales en de finale tenslotte is het "best of 21 legs".