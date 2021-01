Judd Trump blijft verbazen: "Crimineel goed, ongelooflijk!"

In het snooker zijn de spelers bezig aan de German Masters. Zaterdag staan de halve finales op het menu, al liet Judd Trump (nummer 1 van de wereld) in de kwartfinale nog eens zien hoe goed hij is.

Luca Brecel deed als enige Belg ook mee aan de German Masters maar onze landgenoot moest in de achtste finales het onderspit delven tegen Jack Lisowski.

In de halve finale neemt Judd Trump het op tegen Barry Hawkins. In de andere halve finale speelt Tom Ford tegen Jack Lisowski.

Maar deze pot van Trump tegen Ding Junhui in de kwartfinale willen we u niet laten vergeten. Trump was al zeker van winst in het tweede frame maar wou graag zijn puntenaantal wat uitbreiden en voor een hoge break gaan.

Daarvoor had hij een probleem want de laatste rode bal lag helemaal tegen de kant en leek onmogelijk in de pocket te krijgen vanuit zijn startpositie met de witte bal. Maar u raadt het al: Trump deed het. "Dit is crimineel goed", reageerde commentator David Henderson meteen.