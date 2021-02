Darts: Spannende finale op de Masters en verrassende winnaar

Het voorbije weekend werden de Masters in het Darts afgewerkt. Met Jonny Clayton kreeg het toernooi een verrassende winnaar, maar Clayton had wel enkele straffe prestaties in huis. Zo schakelde hij onder meer Michael van Gerwen en Peter Wright uit.

Jonny Clayton werd het voorbije weekend de verrassende winnaar van de Masters in het Darts. In de finale haalde hij het met 8-11 van Mervyn King. De grote sterren (Gerwyn Price, Michael van Gerwen en Peter Wright) waren dus al uitgeschakeld. Twee van die drie sterren werden uitgeschakeld door Clayton. In de tweede ronde moest Michael van Gerwen er met 10-9 al aan geloven en daarna volgde nog James Wade (10-9), Peter Wright (11-10) en dus ook Mervyn King in de finale (11-8).