Armand Marchant begint maandag aan WK alpijnse ski: "Goede test met het oog op Peking"

Het WK alpijnse ski, tussen 8 en 21 februari in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo, moet een hoogtepunt worden voor Armand Marchant.

"Ik wil doorgaan op de ingeslagen weg", verklaarde de Belgische skiër. "Januari is goed verlopen. Ik ben in een week tijd twee maal in de punten geëindigd. Het doel is zo voort te doen en ook op het WK een mooi resultaat te boeken.”

De formule is op het WK echter wel iets anders. “Op het WK gaat het om wedstrijden in één dag, in dezelfde stijl als op de Spelen. Het wordt dus een zeer goede test met het oog op Peking. Het was lang geleden dat ik nog eens op een WK stond. Na Beaver Creek heb ik mijn zware blessure gehad en kon ik niet meer proeven van de grote evenementen. Ik kijk er enorm naar uit."

De 23-jarige Luikenaar neemt op het WK deel aan drie races: de Super-G, de combiné en de slalom.