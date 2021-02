Brecel ligt eruit, maar 16-jarige Ben Mertens gaat wel door in Snooker Shoot Out

In de Snooker Shoot Out, een vorm van snelsnooker, heeft onze 16-jarige landgenoot Ben Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Luca Brecel is daar niet in geslaagd.

Ben Mertens mocht eerst neit meedoen aan het toernooit in Milton Keynes maar werd opgevist na forfait van de Pool Filipiak. Tegen Surety kwam Mertens 10 punten voor waarna hij wat verdedigender ging spelen. Even later stond Mertens 33-10 voor en na een fout van zijn tegenstander kreeg hij ook nog eens de mogelijkheid om de cue ball te leggen waar hij wou, goed voor een 44-10 overwinning. Brecel verloor van topspeler Shaun Murphy in de eerste ronde. Ben Mertens neemt het in de tweede ronde op tegen Robert Milkins. In de Snooker Shoot Out wordt één frame gespeeld van maximaal 10 minuten. De eerste 5 minuten krijgen de spelers 15 seconden om te stoten, in de laatste 5 minuten krijgen ze slechts 10 seconden.