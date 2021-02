De legende Tom Brady is nog wat groter: beste speler ooit slaat Chiefs met verstomming en pakt zevende SuperBowl

De SuperBowl is telkens de hoogmis van het Football-seizoen en dat was dit jaar niet anders. Tom Brady, die sowieso al de GOAT van het American Football is, heeft zichzelf enkel nog legendarischer gemaakt. Brady loodste Tampa Bay naar een 31-9-overwinning tegen Kansas City.

Na zijn vele succesvolle jaren bij New England verhuisde Brady naar Tampa Bay en ook daar is hij dus een kampioenenmaker geworden. Kansas City was de titelverdediger en begon ook als licht favoriet, ook al had het in de aanloop naar de SuperBowl te maken met enkele blessures. TAMPA BAY VIERT IN EIGEN HUIS De SuperBowl ging wel door op het terrein van... Tampa Bay. Met name de verdediging van de Buccaneers voelden zich op dat terrein kiplekker. Kansas City maakte slechts negen puntjes en dat was uiteraard onvoldoende om voor het tweede jaar op rij de SuperBowl te veroveren. Geen glansrol dus voor Chiefs-quarterback Patrick Mahomes. Wel voor Tom Brady, die van bij de start met een comfortabel gevoel op het veld stond en drie keer een pass verstuurde die tot een touchdown leidde. Zo vierde Tampa Bay het veroveren van de tweede SuperBowl uit zijn geschiedenis.