Swings werd achtste op de 5.000 meter op het WK in Heerenveen

Bart Swings werd tot zijn eigen ontgoocheling pas achtste op de 5.000 meter op het WK afstanden in het Nederlandse Heerenveen.

Swings mikte op 6:15, maar kon dat schema niet halen. Vooral in de laatste kilometer verloor hij terrein om in 6:19:61 te finishen. Dat was bijna zeven seconden trager dan twaalf dagen geleden.

"De luchtdruk was nu veel groter, dat maakte het veel zwaarder", vertelt Swings aan HLN.

Normaal is het wel zijn ding om het op die manier te doen. "Ik heb me daar wat aan mispakt, vrees ik. Ik ben er te hard ingegaan en dat heb ik op het einde bekocht, ik heb me opgeblazen. Meestal werkt die aanpak wel voor mij, maar nu is mijn plan niet goed gelopen."

Vandaag volgt een dagje rust, daarna is het tijd voor de massastart. “Mijn vertrouwen is intact. Ik sta met een goed gevoel op het ijs en ben helemaal klaar voor de massastart."