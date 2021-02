Swings pakt brons op WK massastart, goud is voor Amerikaan

Bart Swings is er niet in geslaagd om wereldkampioen op de massastart te worden. Ondanks een goede positionering moest hij zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Mantia en de Nederlander Stroetinga

Michael en Janicki trokken als eerste in de aanval en Nederland liet Bergsma het gat dichten voor Stroetinga. De heren maakten er een lange sprint van en met nog een ronde te gaan ging Swings samen met Wenger en Bergsma aan de leiding. Uiteindelijk was het de Amerikaan Mantia die uitstekende de laatste bocht aansneed en ook in de laatste rechte lijn standhield. Swings moest Stroetinga nog voor laten gaan en eindigde uiteindelijk op de derde plaats. Het is de eerste keer dat Swings een medaille wegkaapt op het WK afstanden en in begin 2020 Europees kampioen werd.