Marchant pakt vijftiende plek in combiné op WK ski en is klaar voor zondag

Armand Marchant heeft een goede voorbereiding bij elkaar gespeeld om de combiné. Hij werd vijftiende en dat geeft hem het nodige vertrouwen voor de slalom van zondag.

De combiné, een Super-G en een slalom, leverde hem vooral een goede prestatie op de slalom, zijn favoriete discipline, op. Zondag wordt de slalom geskied.

“Ik ski een slechte super-G, maar een zeer goede slalom”, zo vertelde Marchant aan HLN. Hij klokte de zevende tijd op de slalom, om van plek 33 na de Super-G nog naar de 15de stek te stijgen.

En of dat hij blij was met die prestatie. “Ik heb mijn kaart van de slalom uitgespeeld. Ik heb ook wat geluk gehad met enkele opgaves, maar dit is mijn beste resultaat ooit op een WK.”

Dat geeft hem enorm veel vertrouwen. Een plekje bij de eerste tien is het doel. “Ik heb nu een mooi resultaat op zak voor de slalom op zondag. De piste zal dan anders en steiler zijn. Maar ik hoop met dezelfde dynamiek door te gaan.. Dat hangt af van de omstandigheden op het moment zelf, van de sneeuw en het rugnummer dat ik krijg. Maar ik start zeker vol vertrouwen.”