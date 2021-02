Een grote Belgische naam minder op de Olympische Spelen: Delfine Persoon moet droom opbergen

Delfine Persoon koesterde de droom om erbij te zijn op de Olympische Spelen in Tokio. Helaas, het zal haar niet gegund zijn. Het kwalificatietoernooi, dat gepland was in juni, gaat niet door. Zo valt de droom van Persoon in duigen ineen.

Een totaal onverwachte opdoffer. Vorig jaar ging het Europese kwalificatietoernooi in Londen niet door vanwege corona. Dit jaar zou het toernooi in Parijs plaatsvinden, maar nu wordt het dus helemaal afgeschaft. Dat gaat ook zijn invloed hebben op wie naar de Spelen gaat. Het criterium waar nu rekening gehouden zal worden is de ranglijst van de olympische bokstoernooien van de voorbije vier jaar. Persoon deed als profbokster niet mee aan die toernooien en staat dus zelfs niet eens op die ranglijst. Ze maakt dus geen enkele kans om nog opgevist te worden.