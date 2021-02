Charline Van Snick loopt stevige blessure op: Spelen in gevaar?

De 30-jarige Judoka Charline Van Snick heeft vorige week in Tel Aviv haar enkelband gescheurd. Hoe lang ze out zal zijn, is nog niet duidelijk.

De Luikse scheurde haar enkelband en liep een verrekking in haar kuit op. Dat maakte Van Snick dinsdag zelf bekend op sociale media. Een fikse tegenvaller, vijf maand voor de start van de Olympische Spelen. Er staan nog de nodige onderzoeken gepland om te zien of een operatie nodig is. Hoe lang ze afwezig zal zijn, is nog niet bekend. In Tel Aviv stapte Van Snick mankend het terrein af in de herkansingen. Ze gaf forfait voor de kamp voor het brons.