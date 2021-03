Thomas Pieters moet tevreden zijn met vijftiende plaats op PGA-toernooi in Puerto Rico

Op het PGA-toernooi in Puerto Rico is Thomas Pieters op een vijftiende plaats geëindigd. Hij begon sterk aan het toernooi, maar zakte daarna verder weg in het klassement. De zege was uiteindelijk voor de Zuid-Afrikaan Brandon Grace.

Thomas Pieters heeft een goed toernooi gespeeld in Puerto Rico. Onze landgenoot begon sterk aan het PGA-toernooi, maar zakte daarna uiteindelijk nog weg naar de vijftiende plaats in het klassement. De overwinning was voor de Zuid-Afrikaan Brandon Grace. Hij haalde het voor de Venezolaan Jhonattan Vegas en de Amerikaan Grayson Murray.