Verschillende toppers in de UFC komend weekend

Komend weekend staat er opnieuw een topevenement op het programma in de UFC. Met Blachowicz-Adesanya, Nunes-Anderson en Yan-Sterling zijn er maar liefst drie echte topduels.

Israel Adesanya is een fenomeen. De UFC-vechter speelt in de light heavyweight en kent een straf record van 20 overwinningen en 0 nederlagen. Aan Blachowicz om daar verandering in te brengen, maar Adesanya is wel favoriet, aangezien Blachowicz aan 27 overwinningen en 8 nederlagen zit.

Ook Amanda Nunes is enorm populair. Zij wordt misschien wel gezien als één van de beste UFC-vechters bij de vrouwen op dit moment. Nunes (20 overwinningen, 4 nederlagen) krijgt met Megan Anderson (11 overwinningen, 4 nederlagen) een lastige tegenstander.

In de bantamweight is het dan weer uitkijken naar Petr Yan. Hij won al 15 wedstrijden en verloor er slechts nog maar één. Hij zal het komend weekend opnemen tegen Aljamain Sterling, die ook aan een indrukwekkende reeks bezig is met 19 overwinningen en 3 nederlagen.