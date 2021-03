Vanaf vanavond opnieuw Darts op televisie! Vijf Belgen komen in actie dit weekend

Goed nieuws voor de fans van Darts. Vanaf vanavond is de sport namelijk opnieuw te bekijken op VTM 2. De UK Open wordt dit weekend afgewerkt en met Geert De Vos, Brian Raman, Mike De Decker, Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh zullen vijf Belgen in actie komen.

Deze middag worden de eerste drie rondes afgewerkt, maar die zullen nog niet te bekijken zijn. Geert De Vos en Brian Raman komen al in de eerste ronde in actie. Mike De Decker komt vanaf de tweede ronde in actie en zal het opnemen tegen Griffin of Fisher. Kim Huybrechts zal het in de derde ronde opnemen tegen Murray of Kciuk.

Vanaf deze avond staat de vierde ronde op het programma en vanaf dan komen de 32 beste darters van de wereld in actie. Het schema voor die vierde ronde is uiteraard nog niet bekend, maar vanaf deze ronde komt er met Dimitri Van den Bergh nog een derde Belg bij.

Ook zaterdag en zondag worden er nog verschillende rondes afgewerkt en de finale staat zondagavond op het programma. De eerste drie rondes bestaan uit een "Best of 11 legs", rondes vier, vijf, zes en de kwartfinales zullen afgewerkt worden met een "Best of 19 legs", terwijl de halve finales en de finale bestaan uit een "Best of 21 legs".

Het belooft opnieuw een weekend vol spektakel te worden voor de liefhebbers van het Darts. Vorig jaar won Michael van Gerwen het toernooi, maar dit weekend is het ook uitkijken naar andere kleppers zoals Gerwyn Price, Peter Wright en Gary Anderson. En kunnen Raymond van Barneveld, De ervaren Nederlander die er opnieuw bij is, en onze landgenoten verrassen? U komt het dit weekend te weten.