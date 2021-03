Verschrikkelijk nieuws uit Rusland: 19-jarige ijshockeyer overleden nadat hij puck tegen zijn hoofd krijgt

De ijshockeywedstrijd in Rusland tussen Dynamo St Petersburg tegen Loko Yaroslav kende een fatale afloop. Timur Faizutdinov, een 19-jarige ijshockeyer, kreeg namelijk een puck tegen zijn hoofd en vocht drie dagen voor zijn leven.

Volgens Het Laatste Nieuws is hij maandag overleden aan zijn verwondingen. Bij Dynamo St Petersburg zijn ze in shock en de ploeg heeft laten weten dat ze de komende weken met rouwbanden zullen spelen.

19-year-old Dynamo Saint Petersburg defenseman Timur Faizutdinov has tragically passed away.



He was in intensive care following a head injury sustained in an MHL match against Loko Yaroslavl on March 12.



The RIHF extends its deepest condolences to Timur’s family and friends. pic.twitter.com/tmEi2o4qNv