Slecht nieuws voor familie Philippaerts dat toppaard moet laten inslapen

De familie Philippaerts heeft toppaard Chilli Willi moeten laten inslapen na een val in de Verenigde Staten.

Chilli Wille moest normaal gezien komende zomer aantreden op de Olympische Spelen en gold als een toppaard. In het verleden won Nicola Philippaerts met Chilli Willie het BK en ook wedstrijden in de topcompetities van de paardensport.

Phillipaerts was samen met Chilli Willi in de VS om deel te nemen aan een toernooi toen het paard ten val kwam. Een breuk aan het linkervoorbeen deden de familie samen met mede-eigenaar Frans Lens besluiten dat ze het paard best konden laten inslapen.