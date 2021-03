Francis Ngannou haalt uit met indrukwekkende knock-out en is de nieuwe wereldkampioen in de heavyweight

Francis Ngannou heeft deze nacht indruk gemaakt. De Kameroener had een titelgevecht tegen de wereldkampioen Stipe Miocic, maar Ngannou had in de tweede ronde een indrukwekkende knock-out in huis. Zo is Ngannou nu de nieuwe wereldkampioen.

Francis Ngannou kon in het verleden nog nooit wereldkampioen worden, maar daar wilde de 34-jarige Kameroener vannacht graag verandering in brengen. Met Stipe Miocic kreeg hij wel een bijzonder lastige tegenstander, want Miocic was de huidige wereldkampioen en in een eerder duel kon Miocic Ngannou verslaan. Ook nu waren beide heren in de eerste ronde aan elkaar gewaagd, maar in de tweede ronde pakte Ngannou uit met een zeer straffe knock-out. De overwinning was zo voor de Kameroener en hij heeft eindelijk zijn eerste wereldtitel beet.