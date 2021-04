Fanny Lecluyse geeft forfait voor het EK zwemmen

Fanny Lecluyse zal in mei niet deelnemen aan het EK zwemmen in het Hongaarse Boedapest. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt.

Het EK zwemmen wordt van 17 tot en met 23 mei gehouden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Dat zal echter zonder Fanny Lecluyse zijn, zo liet ze vandaag zelf weten aan Le Soir.

Lecluyse is sinds eind vorig jaar op de sukkel met de knie. Ze wil geen enkel risico nemen om haar deelname aan de Olympische Spelen in gevaar te brengen. Voor de Spelen is ze al gekwalificeerd.

Eind februari werd een scheur in de binnenste ligamenten vastgesteld. "Het is lastig om af te zeggen voor het EK, waar ik een podium viseerde en waar men op mij rekende voor de 4x100 wissel. Ik vroeg me af: 'Waarom ik? Waarom nu?' Maar ik probeer kalm te blijven."