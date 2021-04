'Dancing Dimi' Vandenbergh laat werkelijk niets heel van tegenstander en gaat alleen aan de leiding

Na zijn fraaie comebackzege tegen Aspinall was het aan Dimitri Van den Bergh om de goede lijn verder te zetten in de Premier League darts. Dat moest dan gebeuren tegen Glen Durrant. Een haalbare kaart, want dat was de laatste in de stand.

Het was aan Rob Cross en Michael van Gerwen om de dartsavond te openen in de Premier League. Nadien was het dan aan Glen Durrant en 'Dancing Dimi', die op zoek ging naar zijn tweede overwinning. Die zou er ook komen en veel moeite kostte dat niet. Vandenbergh kende een prima start en bij Durrant draaide het vierkant. Die combinatie zorgde er voor dat er snel een ruim verschil op het scorebord verscheen. Na een check-out van 129 van Vandenbergh stond het 4-0 en was onze landgenoot al vrijwel zegezeker. ONEMANSHOW Ook nadien ging de onemanshow onverbiddellijk verder. Zelfs de eer redden was te hoog gegrepen voor Durrant. Vandenbergh trakteerde hem op een klinkende 7-0. Na deze demonstratie gaat 'Dancing Dimi' alleen aan de leiding in de Premier League.