Geen EK turnen voor Nina Derwael door voetblessure

Nina Derwael krijgt een nieuwe tegenslag te verwerken. Ze is er namelijk niet bij op het EK turnen. Een voetblessure houdt haar weg van het Europees Kampioenschap. Ze zag het EK als een goede voorbereiding op de Olympische Spelen.

Het is al van 2019 geleden dat Derwael nog eens in een competitie te zien was. Toen pakte ze goud op het WK in het Duitse Stuttgart. Derwael zag het EK als een voorbereiding op de Olympische Spelen.