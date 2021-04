Daar is Conor McGregor weer! Ier vecht in juli opnieuw tegen Dustin Poirier

Op zondag 24 januari maakte Conor McGregor zijn comeback in de UFC. De Ier nam het op tegen Dustin Poirier en na een spannend duel haalde Poirier het uiteindelijk in de tweede ronde met een knock-out.

McGregor is uit op revanche en hij krijgt zijn rematch ook, want op 10 juli zal McGregor het opnieuw opnemen tegen Poirier. Het wordt al het derde duel tussen beide heren. De eerste match won McGregor en de vorige match werd dus gewonnen door Poirier.

Let’s settle it in the Octagon… #UFC264: 💎 @DustinPoirier vs 🇮🇪 @TheNotoriousMMA 3



Pre-register for tickets: https://t.co/Hy57WJ5MQ3 pic.twitter.com/6VwrQbmqRx