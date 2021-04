Overlegcomité beslist vandaag over vaccinaties atleten met het oog op de Olympische Spelen

Het gaat de laatste tijd opnieuw iets beter met de coronacijfers en het is dan ook uitkijken wat het overlegcomité vandaag allemaal zou beslissen. Ook voor de Olympische atleten zou het vandaag wel eens zeer belangrijk kunnen worden.

Het is nog koffiedik kijken wat de beslissingen van het overlegcomité zullen worden vandaag, maar ook op vlak van sport staat er iets op de agenda. Zo wordt er besproken of de Olympische atleten niet vroeger gevaccineerd kunnen worden.

Volgens Het Laatste Nieuws vindt het BIOC namelijk dat atleten een hoger risico lopen via deelnames aan competities over de hele wereld en als ze besmet zouden raken met het coronavirus zou een deelname aan de Olympische Spelen in gevaar kunnen komen. Het is nog niet duidelijk wat er voor de atleten uit de bus zal komen.