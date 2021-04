Titelverdediger laat zich niet verrassen op WK Snooker en gaat eenvoudig naar tweede ronde

Het Crucible Theatre in Sheffield is ook dit jaar weer het toneel voor het WK Snooker. De wereldtop begon er vandaag aan in de eerste ronde, de finale staat op 3 mei gepland.

Vorig jaar werd het WK gewonnen door Ronnie O'Sullivan, de nummer twee van de wereld. Dit jaar mocht de Engelsman het toernooi aftrappen tegen Mark Joyce, het nummer 46 van de wereld. De zesvoudige wereldkampioen moest even onder stoom komen tegen zijn landgenoot maar na de eerste sessie vond hij opnieuw het goede gevoel. Met drie centurybreaks (124-137-112) maakte hij in schoonheid een einde aan de partij die hij met 10-4 kon winnen. Neil Robertson, een andere topfavoriet voor eindwinst en het nummer 1 van de wereld, neemt het in de eerste ronde op tegen Wenbo. Ne een sessie staat het daar 6-3.