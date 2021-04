Dimitri Van den Bergh heeft geluk aan zijn zijde en wint bizarre wedstrijd tegen Gary Anderson

Dimitri Van den Bergh heeft deze avond opnieuw een overwinning geboekt in de Premier League Darts. Onze landgenoot haalde het na een bizarre wedstrijd met 7-5 van Gary Anderson. Vooral de dubbels waren bij beide heren een probleem.

Dimitri Van den Bergh begon uitstekend aan de wedstrijd en had al vroeg een break in huis tegen Gary Anderson, waardoor de Belg al snel op een 1-4 voorsprong kwam. Anderson knokte zich echter terug in de wedstrijd tot een 5-5 tussenstand.

Bij de 5-5 stand kon Van den Bergh opnieuw breken door de vele missers bij Anderson en ook in de laatste leg kon onze landgenoot profiteren van enkele missers op de dubbel van de Schot. 7-5 en dus een nieuwe overwinning voor Dimitri Van den Bergh.