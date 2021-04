Dimitri Van den Bergh is al zeker van een plaats in de volgende ronde, maar deze avond wacht opnieuw een tegenstander van formaat in de Premier League

Een wedstrijd om naar uit te kijken deze avond in de Premier League Darts. Dimitri Van den Bergh, al zeker van een plaats in de volgende ronde met 10 punten, neemt het op tegen Gary Anderson, de Schot die momenteel al 8 punten heeft.

Met nog twee speeldagen te gaan is Dimitri Van den Bergh al zeker van een plaats in de volgende ronde van de Premier League. Door zijn 10 punten kan hij niet meer ingehaald worden door Rob Cross, de voorlaatste in de stand. Enkel de laatste twee zijn na de eerste ronde uitgeschakeld.

Toch moet Dimitri Van den Bergh op niveau blijven spelen, want de score die hij heeft blijft gewoon staan in de tweede ronde. Hij kan vanavond dus maar best winnen, maar makkelijk zal het zeker niet worden.

Zo staat onze landgenoot tegenover Gary Anderson. De 50-jarige Schot draait al lang mee in de Dartswereld en werd in het verleden al meerdere keren wereldkampioen. Hij kon ook de Premier League al twee keer winnen.

Voorlopig staat Gary Anderson op de vierde plaats met 8 punten dus als de ervaren Schot zou kunnen winnen deze avond, komt hij naast Dimitri Van den Bergh. Bij een nederlaag moet Gary Anderson dan weer beginnen opletten, want hij is, in tegenstelling tot Van den Bergh, nog niet zeker van een plaats in de tweede ronde. Het belooft dus een zeer spannende wedstrijd te worden, want er staat opnieuw heel wat op het spel.