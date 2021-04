📷 Tiger Woods deelt eerste foto na zwaar auto-ongeval

Eind februari crashte Tiger Woods met zijn wagen en belandde de golfer in het ziekenhuis. Uit onderzoek bleek dat Woods zo'n 140 kilometer per uur reed.

De golfer kwam levend uit het auto-ongeluk maar moet wel lang revalideren. Het bleef een lange tijd relatief stil op de socials van Woods, op een boodschap van de familie na die iedereen bedankt voor de warme berichten die ze ontvangen hadden.

Zo'n twee maand later deelt Tiger Woods voro het eerst een foto van zichzelf na de zware crash. Zijn been is nog ingepakt in een brace en hij heeft nog ondersteuning nodig van krukken, een comeback zit er dus nog niet in.

"Mijn golfterein herstelt sneller dan mij. Gelukkig heb een trouwe partner aan mijn zij", is het bijschrift bij de foto van Woods.