Ondenkbare gebeurt op WK Snooker: Titelhouder Ronnie O'Sullivan moet koffers pakken in tweede ronde

Vorig jaar was O'Sullivan nog de winnaar op het WK in the Crucible Theatre in Sheffield na een overwinning tegen revelatie Kyren Wilson. En ook dit jaar begon hij als favoriet aan het toernooi. Drie centurybreaks als laatste frames van zijn eerste ronde bevestigde die favorietenrol.

Maar de Schot Anthony McGill slaagde erin om The Rocket uit het toernooi te kegelen na een razendspannende wedstrijd in de tweede ronde. McGill is het nummer 16 van de wereld.

Na 5 frames stond O'Sullivan 4-1 voor, de regerende wereldkampioen liet zelfs een break van 138 noteren. Maar in de volgende 10 frames kon O'Sullivan slechts 1 frame winnen en staond het al snel 5-10 voor McGill. De Schot leek het niet te kunnen afmaken en liet O'Sullivan terugkomen tot 12-11. Toch ging hij nog op en over de Brit en kon hij met 12-13 winnen.

"If you play golf and play 17 rubbish holes and then play some good shots up the last, you’re like ‘I love the game again’. That is what snooker is like."



