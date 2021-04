Dimitri Van den Bergh haalt halve finales op Dartstoernooi in Duitsland, overwinning voor Portugese sterspeler

Na zijn sterke prestaties in de Premier League nam Dimitri Van den Bergh gisteren deel aan een Dartstoernooi in Duitsland. Onze landgenoot bereikte de halve finales, maar daarin werd hij uitgeschakeld door Luke Humphries.

Dimitri Van den Bergh maakte een goede indruk op het Dartstoernooi in Niedernhausen in Duitsland, maar de halve finales werden het eindstation. Hij stond wel 4-0 voor, maar verloor uiteindelijk toch nog met 7-6 van Luke Humphries.

De overwinning was uiteindelijk voor de Portugees Jose de Sousa. De Portugees, die ook mooie dingen liet zien in de Premier League, maakte gehakt van Luke Humphries in de finale want het werd een duidelijke 8-1 overwinning.