🎥 Vreselijke beelden uit de UFC: Chris Weidman breekt been na trap tegen been Uriah Hall

In de UFC was er het voorbije weekend heel wat spektakel. Zo ook in de wedstrijd tussen Chris Weidman en Uriah Hall, want Weidman brak al vroeg zijn been in deze wedstrijd.

Vreselijke beelden in de UFC het voorbije weekend. In de wedstrijd tussen Chris Weidman en Uriah Hall brak Weidman zijn been door tegen het been van Hall te trappen. U kan de beelden hieronder bekijken, maar het is niet voor gevoelige kijkers! Damn. Chris Weidman's leg. Ouch pic.twitter.com/4J9P9vNZ9S — Tim Lee (@TimSLee0618) April 25, 2021