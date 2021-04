Opvallend: Floyd Mayweather komt uit pensioen en zal het opnemen tegen social media-ster Logan Paul

Op zes juni staat er een bizar duel op het programma. Floyd Mayweather, één van de beste boksers aller tijden, zal het namelijk opnemen tegen Logan Paul, een man die bekend is geworden via Youtube en sociale media.

Logan Paul heeft al één bokswedstrijd achter de rug maar verloor die van KSI, een andere Youtube-ster. Met Floyd Mayweather krijgt Paul meteen wel een tegenstander van een heel ander kaliber. Mayweather is namelijk nog ongeslagen en won al 50 wedstrijden.

