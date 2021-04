Lianne Tan naar derde ronde EK badminton, Maxime Moreels en gemengd duo uitgeschakeld

Op het EK badminton heeft Lianne Tan zich kunnen plaatsen voor de derde ronde. Voor Maxime Moreels en het gemengde duo Jaques/Van Nieuwkerke zit het Europees Kampioenschap erop.

Lianne Tan is uitstekend begonnen aan haar Europees Kampioenschap badminton. In de tweede ronde haalde ze het met 21-6 en 21-10 van Anna Michalkova. In de volgende ronde wacht de Nederlandse Gayle Mahulette.

Voor Maxime Moreels en het duo Jaques/Van Nieuwkerke is het EK al voorbij. Volgens Sporza verloor Moreels zijn tweede ronde met 8-21 en 8-21 van de Duitser Max Weisskirchen terwijl Jaques/Van Nieuwkerke hun tweede ronde wel wonnen met 21-11 en 21-11 van Prozorova/Machnovskiy, maar in de derde ronde werden onze landgenoten met 7-21 en 16-21 uitgeschakeld door Davletova/Alimov.