🎥 Unieke knock-out met elleboog in MMA

En dan is ook nagenoeg alles mogelijk. Slaan, trappen, kniestoten... maar ook elleboogstoten. In het voetbal levert het je een rode kaart op, maar die van de Tsjech Jiri Prochazka leverde hem een knock-out op tegen Dominick Reyes.

Prochazka schampte eerst nog het gezicht van zijn tegenstander met de rechterelleboog maar had dan een volle treffer met zijn linkerelleboog. Reyes had geen antwoord en zeeg meteen neer.

Absurd knockout from Jiri Prochazka to finish it in the 2nd round #UFCVegas25 pic.twitter.com/kQZI6eQKBw