Finalisten zijn bekend, wie wordt nieuwe wereldkampioen snooker

In the crucible theatre in Sheffield wordt de komende twee dagen beslist wie er wereldkampioen snooker wordt.

In de finale staan Shaun Murphy en Mark Selby, op voorhand zeker niet de topfavorieten. Regerend wereldkampioen Ronnie O'Sullivan ging er in de tweede ronde al uit en nummer van de wereld Judd Trump werd in de kwartfinales uitgeschakeld.

Trump verloor van Shaun Murphy, die voor de tweede keer wereldkampioen kan worden. De eerste keer deed hij dat in 2005 en na enkele magere jaren is Murpy dus helemaal terug. In de halve finale versloeg hij verliezend finalist van vorig jaar Kyren Wilson. Murphy won die halve finale door 13 van de laatste 15 frames te winnen richting een 17-12 eindstand. Een onwaarschijnlijke remonte.

De andere finalist is 'Jester from Leicester' Mark Selby. Selby was land nummer 1 van de wereld maar staat nu pas op plaats 4. Hij werd in 2014, 2016 en 2017 al eens wereldkampioen. In zijn halve finale versloeg hij Stuart Bingham. De halve finale werd een echte thriller met onder andere een frame dat maar liefst een uur duurde. Uiteindelijk haalde Selby het met 17-15.

De finale begint zondag en wordt maandagmiddag en maandagavond afgewerkt. Ze spelen naar een best of 35 frames.